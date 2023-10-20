В Україні працюють над розробленням механізмів надання та підсилення голосу дитині під час розгляду цивільних справ

Передбачається, що напрацьовані робочою групою рекомендації будуть включені до Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей.

Джерело фото: supreme.court.gov.ua

В Україні відбулося установче засіданні робочої групи з питань забезпечення прав дитини у цивільних провадженнях, зокрема при розгляді справ, які стосуються права дитини на сім’ю.

Як розповіли у Верховному Суді, робочу групу створено на базі Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх Міністерства юстиції України.

Серед її завдань:

розроблення механізмів надання та підсилення голосу дитині під час розгляду цивільних справ;

розроблення методичних рекомендацій щодо заслуховування думки дітей для всіх учасників цивільних проваджень за участю неповнолітніх, у тому числі для працівників органів піклування і опіки;

розроблення концепції запровадження сімейної спеціалізації суддів.

На засіданні обговорили попередні результати дослідження деяких питань щодо забезпечення прав дитини у цивільних провадженнях.

Також учасники установчого засідання опрацьовували рекомендації за результатами дослідження у групах за напрямами:

пріоритетність розгляду справ, що стосуються права дитини на сім’ю, та актуальність запровадження сімейної спеціалізації суддів;

з’ясування та врахування думки дитини у цивільних провадженнях;

залучення та роль психолога у цивільних провадженнях;

роль адвоката та органів опіки і піклування під час розгляду судом цивільних спорів, які стосуються права дитини на сім’ю.

Передбачається, що напрацьовані робочою групою рекомендації будуть включені до Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей.

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