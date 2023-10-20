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В Україні працюють над розробленням механізмів надання та підсилення голосу дитині під час розгляду цивільних справ

13:57, 20 жовтня 2023
Передбачається, що напрацьовані робочою групою рекомендації будуть включені до Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей.
В Україні працюють над розробленням механізмів надання та підсилення голосу дитині під час розгляду цивільних справ
Джерело фото: supreme.court.gov.ua
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В Україні відбулося установче засіданні робочої групи з питань забезпечення прав дитини у цивільних провадженнях, зокрема при розгляді справ, які стосуються права дитини на сім’ю.

Як розповіли у Верховному Суді, робочу групу створено на базі Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх Міністерства юстиції України.

Серед її завдань:

  • розроблення механізмів надання та підсилення голосу дитині під час розгляду цивільних справ;
  • розроблення методичних рекомендацій щодо заслуховування думки дітей для всіх учасників цивільних проваджень за участю неповнолітніх, у тому числі для працівників органів піклування і опіки;
  • розроблення концепції запровадження сімейної спеціалізації суддів.

На засіданні обговорили попередні результати дослідження деяких питань щодо забезпечення прав дитини у цивільних провадженнях.

Також учасники установчого засідання опрацьовували рекомендації за результатами дослідження у групах за напрямами:

  • пріоритетність розгляду справ, що стосуються права дитини на сім’ю, та актуальність запровадження сімейної спеціалізації суддів;
  • з’ясування та врахування думки дитини у цивільних провадженнях;
  • залучення та роль психолога у цивільних провадженнях;
  • роль адвоката та органів опіки і піклування під час розгляду судом цивільних спорів, які стосуються права дитини на сім’ю.

Передбачається, що напрацьовані робочою групою рекомендації будуть включені до Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей.

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