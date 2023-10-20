В Украине работают над разработкой механизмов предоставления и усиления голоса ребенку во время рассмотрения гражданских дел

Предполагается, что наработанные рабочей группой рекомендации будут включены в Национальную стратегию реформирования системы юстиции в отношении детей.

Источник фото: supreme.court.gov.ua

В Украине состоялось учредительное заседание рабочей группы по вопросам обеспечения прав ребенка в гражданских производствах, в частности, при рассмотрении дел, касающихся прав ребенка на семью.

Как рассказали в Верховном Суде, рабочая группа создана на базе Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних Министерства юстиции Украины.

Среди ее задач:

разработка механизмов предоставления и усиления голоса ребенку во время рассмотрения гражданских дел;

разработка методических рекомендаций по заслушиванию мнения детей для всех участников гражданских производств с участием несовершеннолетних, в том числе для работников органов попечительства и опеки;

разработка концепции внедрения семейной специализации судей.

На заседании обсудили предварительные результаты исследования некоторых вопросов обеспечения прав ребенка в гражданских производствах.

Также участники учредительного заседания прорабатывали рекомендации по результатам исследования в группах по направлениям:

приоритетность рассмотрения дел, касающихся права ребенка на семью, и актуальность введения семейной специализации судей;

выяснение и учет мнения ребенка в гражданских производствах;

привлечение и роль психолога в гражданских производствах;

роль адвоката и органов опеки и попечительства при рассмотрении судом гражданских споров, касающихся права ребенка на семью.

Предполагается, что наработанные рабочей группой рекомендации будут включены в Национальную стратегию реформирования системы юстиции в отношении детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.