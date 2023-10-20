В Украине работают над разработкой механизмов предоставления и усиления голоса ребенку во время рассмотрения гражданских дел

В Украине состоялось учредительное заседание рабочей группы по вопросам обеспечения прав ребенка в гражданских производствах, в частности, при рассмотрении дел, касающихся прав ребенка на семью.
Как рассказали в Верховном Суде, рабочая группа создана на базе Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних Министерства юстиции Украины.
Среди ее задач:
- разработка механизмов предоставления и усиления голоса ребенку во время рассмотрения гражданских дел;
- разработка методических рекомендаций по заслушиванию мнения детей для всех участников гражданских производств с участием несовершеннолетних, в том числе для работников органов попечительства и опеки;
- разработка концепции внедрения семейной специализации судей.
На заседании обсудили предварительные результаты исследования некоторых вопросов обеспечения прав ребенка в гражданских производствах.
Также участники учредительного заседания прорабатывали рекомендации по результатам исследования в группах по направлениям:
- приоритетность рассмотрения дел, касающихся права ребенка на семью, и актуальность введения семейной специализации судей;
- выяснение и учет мнения ребенка в гражданских производствах;
- привлечение и роль психолога в гражданских производствах;
- роль адвоката и органов опеки и попечительства при рассмотрении судом гражданских споров, касающихся права ребенка на семью.
Предполагается, что наработанные рабочей группой рекомендации будут включены в Национальную стратегию реформирования системы юстиции в отношении детей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.