Германия продолжает торговать российским сжиженным природным газом

Расторжение контракта с национализированной компанией SEFE может обойтись немцам примерно в 10 млрд евро.

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Германия остается связанной контрактом на поставку российского сжиженного природного газа через предприятие SEFE, бывшее подразделение «Газпрома». Расторжение же этого соглашения может обойтись ей в более чем 10 миллиардов евро, - сообщает Bloomberg.

Соглашение между Германией и компанией SEFE, которое было заключено в 2018 году, предусматривает поставки сжиженного природного газа из Ямальского газохранилища в Сибири в течение 20 лет. По оценкам Bloomberg, эта сделка стоит немцам около 2 миллиардов евро ежегодно. Согласно условиям контракта, компания обязана оплачивать российский сжиженный природный газ, независимо от того, использует ли она его.

Разрыв контракта может обойтись немецким налоговым плательщикам по меньшей мере в 10 миллиардов евро. Эта сумма является приблизительной оценкой убытков и возможных штрафов, если Россия успешно подаст иск в международный арбитражный суд, по информации агентства, которая ссылается на собственные источники.

Представитель компании SEFE отказался комментировать конкретные условия контракта, но заметил, что "как и любой долгосрочный контракт на поставку, этот старый контракт SEFE также содержит очень строгие штрафные санкции и последствия ответственности в случае, если SEFE не выполнит свои договорные обязательства".

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