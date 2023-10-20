Німеччина продовжує торгувати російським скрапленим природним газом

Розірвання контракту з націоналізованою компанією SEFE може обійтися німцям приблизно в 10 млрд євро.

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Німеччина залишається зв'язаною контрактом на поставку російського скрапленого природного газу через підприємство SEFE, колишній підрозділ «Газпрому». Розірвання ж цієї угоди може обійтися їй у понад 10 мільярдів євро, – повідомляє Bloomberg.

Угода між Німеччиною та компанією SEFE, яка була укладена у 2018 році, передбачає постачання скрапленого природного газу з Ямальського газосховища в Сибіру протягом 20 років. За оцінками Bloomberg, ця угода коштує німцям близько 2 мільярдів євро щорічно. Згідно умов контракту, компанія зобов'язана оплачувати російський скраплений природний газ, незалежно від того, чи використовує вона його.

Розрив контракту може обійтися німецьким податковим платникам щонайменше в 10 мільярдів євро. Ця сума є приблизною оцінкою збитків та можливих штрафів, якщо Росія успішно подасть позов до міжнародного арбітражного суду, за інформацією агентства, яка посилається на власні джерела.

Представник компанії SEFE відмовився коментувати конкретні умови контракту, але зауважив, що «як і будь-який довгостроковий контракт на поставку, цей старий контракт SEFE також містить дуже суворі штрафні санкції і наслідки відповідальності в разі, якщо SEFE не виконає свої договірні зобов'язання».

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