Допоміг окупантам захопити газове підприємство у Куп’янську: взято під варту колаборанта

Чоловік під час окупації обійняв «керівну посаду» на підприємстві.

У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру 56-річному мешканцю м. Куп‘янськ за фактом пособництва державі-агресору.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів під час окупації міста підтримав російських загарбників.

«Спочатку він допоміг ворогам створити фейковое «газовое предприятие» на матеріально-технічній базі українського підприємства. У червні минулого року окупанти призначили його там «руководителем».

При цьому чоловік достовірно знав, що так зване «предприятие» буде діяти з метою співпраці з представниками держави-агресора та за їх завданням здійснювати забезпечення діяльності магістральних газопроводів шляхом підкачки газу з рф, заздалегідь відключившись від газотранспортної системи України», - сказано у повідомленні.

На цій «посаді» підозрюваний надавав вказівки своїм підлеглим рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів, використовуючи захоплену техніку українського підприємства.

Також він надав у користування приміщення підприємства для розміщення автомобілів «народної міліції» з метою їх збереження від обстрілів.

За роботу на ворога чоловік мав отримувати 50 тисяч російських рублів, проте через деокупацію регіону гроші від «нової влади» йому так і не надійшли.

Правоохоронці викрили чоловіка. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

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