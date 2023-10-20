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  1. В Украине

Помог оккупантам захватить газовое предприятие в Купянске: взят под стражу коллаборант

13:20, 20 октября 2023
Мужчина во время оккупации занял «руководящую должность» на предприятии.
Помог оккупантам захватить газовое предприятие в Купянске: взят под стражу коллаборант
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В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 56-летнему жителю г. Купянск по факту пособничества государству-агрессору.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов во время оккупации города поддержал российских захватчиков.

«Сначала он помог врагам создать фейковое газовое предприятие на материально-технической базе украинского предприятия. В июне прошлого года оккупанты назначили его там «руководителем».

При этом мужчина достоверно знал, что так называемое предприятие будет действовать с целью сотрудничества с представителями государства-агрессора и по их заданию осуществлять обеспечение деятельности магистральных газопроводов путем подкачки газа из россии, заранее отключившись от газотранспортной системы Украины», - сказано в сообщении.

На этой «должности» подозреваемый предоставлял указания своим подчиненным рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов, используя захваченную технику украинского предприятия.

Также он предоставил в пользование помещение предприятия для размещения автомобилей «народной милиции» с целью их сохранения от обстрелов.

За работу на врага мужчина должен получать 50 тысяч российских рублей, однако из-за деоккупации региона деньги от «новой власти» ему так и не поступили.

Правоохранители разоблачили мужчину. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемый заключен под стражу без права внесения залога.

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