Европейские стандарты дисциплинарного производства в отношении судьи – исследование

Документ представляет собой исследование, проведенное с целью усиления возможности ВСП в осуществлении дисциплинарной функции.

В Украине презентовали аналитический отчет «Европейские стандарты дисциплинарного производства в отношении судьи».

Документ представляет собой исследование, проведенное с целью усиления состоятельности Высшего совета правосудия по осуществлению дисциплинарной функции. Так, отчет очерчивает общий порядок и основные особенности осуществления дисциплинарного производства на примере таких стран как Германия, Англия и Вельс, Швеция, Молдова, Нидерланды и Литва. Такая выборка позволяет охватить самые разные подходы, которые сложились при осуществлении дисциплинарных производств в Европе.

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