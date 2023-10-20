Хорватия передала все свои вертолеты Mi-8 Украине – Остин

Министр обороны США поблагодарил Хорватию за помощь Украине.

Источник фото: Милитарный

Хорватия передала Украине все свои вертолеты Mi-8, – заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во время встречи с министром обороны Хорватии Марио Баножич в Пентагоне. Остин выразил благодарность Хорватии за преданность оказанию помощи Украине и отметил, что это демонстрируется через многочисленные поставки военной техники, в частности вертолетов Mi-8.

Министр обороны США также указал на активное участие Хорватии в развертывании боевых групп НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также на их гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что эти действия действительно влияют на ситуацию в Украине и поддерживают борьбу за свободу.

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