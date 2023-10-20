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Законопроект о деятельности религиозных организаций, связанных с рф, требует дополнительной работы – Михаил Цымбалюк

12:43, 20 октября 2023
В ходе подготовки ко второму чтению будут учтены предложения правоохранительных органов, в частности, Службы безопасности Украины.
Законопроект о деятельности религиозных организаций, связанных с рф, требует дополнительной работы – Михаил Цымбалюк
Источник фото: rada.gov.ua
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Законопроект 8371 о деятельности религиозных организаций, связанных с рф, принят в первом чтении. В ходе подготовки ко второму чтению будут учтены предложения правоохранительных органов, в частности, Службы безопасности Украины. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

«Закон дает возможность государственным органам реагировать на нарушение действующего украинского законодательства путем составления соответствующих актов и направления их в суд, где они могут быть обжалованы. Закон регулирует деятельность всех религиозных организаций, нарушающих законы Украины», - объяснил Цымбалюк.

В то же время, он отметил, что во время второго чтения законопроект требует дополнительной работы для того, чтобы он стал сбалансированным и дать возможность регулирования эти процессы без нарушения конституционных прав граждан на свободу вероисповедания.

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