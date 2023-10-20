Законопроєкт щодо діяльності релігійних організацій, які повʼязані з рф, потребує додаткової роботи – Михайло Цимбалюк

Протягом підготовки до другого читання будуть враховані пропозиції правоохоронних органів, зокрема, Служби безпеки України.

Джерело фото: rada.gov.ua

Законопроект 8371 щодо діяльності релігійних організацій, які повʼязані з рф, прийнято в першому читанні. Протягом підготовки до другого читання будуть враховані пропозиції правоохоронних органів, зокрема, Служби безпеки України. Про це повідомив перший заступник Голови Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

«Закон надає можливість державним органам реагувати на порушення чинного українського законодавства шляхом складання відповідних актів і направлення їх до суду, де вони можуть бути оскаржені. Закон регулює діяльність всіх релігійних організацій, які порушують закони України», - пояснив Цимбалюк.

Водночас він зазначив, що під час другого читання законопроект потребує додаткової роботи для того, щоб він став збалансованим і дати можливість регулювання ці процеси без порушення конституційних прав громадян на свободу віросповідання.

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