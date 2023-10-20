Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС готується відновити конкурс на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Але ще необхідно завершити перевірку практичних завдань, виконаних кандидатами.

Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.

ВККС затвердила новий Регламент: голову та заступника голови ВККС тепер можна відкликати з посад

Наразі невідомо, чи запровадить у себе таку ж ініціативу Вища рада правосуддя.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

Депутати звільнили Кабмін та деякі інші органи від обов’язку реєструватися в Електронному суді

Органи влади, які не є юридичними особами, не повинні реєструвати Електронні кабінети в ЄСІТС та вказувати ідентифікаційний код у процесуальних документах, - парламент ухвалив закон.

  1. В Україні
  2. / Законодавство

Законопроєкт щодо діяльності релігійних організацій, які повʼязані з рф, потребує додаткової роботи – Михайло Цимбалюк

12:43, 20 жовтня 2023
Протягом підготовки до другого читання будуть враховані пропозиції правоохоронних органів, зокрема, Служби безпеки України.
Законопроєкт щодо діяльності релігійних організацій, які повʼязані з рф, потребує додаткової роботи – Михайло Цимбалюк
Джерело фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Законопроект 8371 щодо діяльності релігійних організацій, які повʼязані з рф, прийнято в першому читанні. Протягом підготовки до другого читання будуть враховані пропозиції правоохоронних органів, зокрема, Служби безпеки України. Про це повідомив перший заступник Голови Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

«Закон надає можливість державним органам реагувати на порушення чинного українського законодавства шляхом складання відповідних актів і направлення їх до суду, де вони можуть бути оскаржені. Закон регулює діяльність всіх релігійних організацій, які порушують закони України», - пояснив Цимбалюк.

Водночас він зазначив, що під час другого читання законопроект потребує додаткової роботи для того, щоб він став збалансованим і дати можливість регулювання ці процеси без порушення конституційних прав громадян на свободу віросповідання.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України