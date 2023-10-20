Програмне забезпечення ЄДР оновили: що змінилося

У ході оновлення було оптимізовано роботу функціоналу програмного забезпечення ЄДР та виправлено деякі недоліки.

У понеділок, 20 жовтня, Державне підприємство «Національні інформаційні системи» оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР). Про це йдеться на офіційному сайті НАІС.

В рамках проведеного оновлення було оптимізовано роботу функціоналу програмного забезпечення ЄДР та виправлено деякі недоліки, а саме:

- оптимізовано роботу функціоналу «Незавершені реєстраційні дії», зокрема вилучено з переліку для відображення архівні записи про резервування найменування юридичної особи;

- для реєстраційних дій, проведення яких може бути на підставі судових рішень, додано нові типи заявників «Позивач» та «Уповноважена особа позивача»;

- оновлено назву реєстраційної дії з «Скасування реєстраційної дії» на «Скасування/анулювання реєстраційної дії»;

- додано нову підставу відмови у проведенні реєстраційної дії – «Встановлення факту застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», які унеможливлюють проведення державної реєстрації»;

- додано технічну можливість використання трьох різних типів лапок в полі «Скорочене найменування» під час проведення змін до відомостей про юридичну особу, а саме: прямі лапки (" "), косі лапки (“ ”), лапки-ялинки (« »);

- удосконалено функціонал перевірки тотожності найменування під час проведення змін до відомостей про юридичну особу, а саме: перевірка на тотожність найменування не відбувається, якщо внесені зміни стосувались лише полів «Скорочене найменування», «Повне найменування іноземною мовою», «Скорочене найменування іноземною мовою»;

- доопрацьовано функціонал державної реєстрації створення ТОВ в автоматичному режимі в частині можливості передачі атрибута «по-батькові» особи, якою підписано структуру власності, як необов’язкового для внесення в ЄДР;

- доопрацьовано функціонал контролю щодо обов’язковості внесення даних про правонаступника під час проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації» для типів реорганізації «поділ», «приєднання», «злиття»;

- забезпечено відображення даних про уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у результатах безкоштовного запиту на порталі ЄДР;

- удосконалено алгоритм роботи механізму скасування заборони вчинення реєстраційних дій, а саме: при наявності декількох заборон, що були внесені різними реєстраційними діями, під час проведення реєстраційної дії «Внесення рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій» – скасовуються не всі активні заборони, а виключно ті заборони, що були внесені відповідною реєстраційною дією, стосовно якої проводиться скасування.

Окрім того усунуто наступні недоліки:

- недолік функціоналу формування витягу на порталі ЄДР з використанням відмітки «Точний пошук за Найменуванням ЮО»;

- недолік з відображенням у витязі з ЄДР та результатах безкоштовного запиту на порталі ЄДР некоректної дати запису про державну реєстрацію для деяких суб’єктів, щодо яких в програмного забезпеченні ЄДР, яке діяло до 07 серпня 2020 року, було проведено реєстраційну дію з використанням особливостей функціоналу попереднього програмного забезпечення;

- недолік з невідображенням на формах перегляду суб’єкта в ЄДР архівних назв ОПФ;

- недолік з відображенням помилки «Cannot read properties of undefined (reading 'getControlValue')», а також переліку документів з попередньої реєстраційної дії у разі проведення відмови.

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