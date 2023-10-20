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  1. В Україні

В Україні перевірили 100% військово-лікарських комісій – Лубінець

10:50, 20 жовтня 2023
В Офісі Омбудсмана після здійснених візитів та опрацьованих звернень, виявили і підтвердили низку проблем, що стосуються дотримання прав людини.
В Україні перевірили 100% військово-лікарських комісій – Лубінець
Зображення: depositphotos.com
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Офіс Омбудсмана здійснив моніторинг 100% військово-лікарських комісій. Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини розповів, що до нього регулярно зверталися заявники, які зазначали про понад десяток обурливих порушень прав, пов’язаних із роботою ВЛК. Так, від початку 2023 року надійшло 1 093 звернення.

Тож моніторинг, який розпочався ще з 2022 року, продовжився і в 2023-му. У серпні Офіс Омбудсмана зафіксував позитивні зрушення в порівнянні з минулим роком, однак виявив і недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час її проходження, котрі впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов’язаних, зазначили у Офісі.

Роботу з моніторингу діяльності ВЛК організували за двома напрямами:

1)  ВЛК територіальних центрів комплектування;

2)  Госпітальні гарнізонні ВЛК та ВЛК цивільних лікувальних закладів.

Працівники Офісу Омбудсмана здійснили 833 виїзних та безвиїзних (документальних) моніторингів, що становить 100%. Охоплені всі області, в тому числі – прифронтові. Здійснений моніторинг роботи 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних ВЛК, комісій у цивільних лікувальних закладів.

«Тож після здійснених візитів та опрацьованих звернень, виявили і підтвердили низку проблем, що стосуються дотримання прав людини», - зазначили у Офісі.

Окремі з них:

▪️  відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби,

 ▪️ формальність у проходженні ВЛК («Скарги є? Немає? Придатний!»),

▪️  корупційна складова,

▪️  недотримання електронної черги,

▪️  невиконання вимоги Постанови КМУ від 18.04.2023 №343 щодо долучення до здійснення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та ін.

Як повідомив Дмитро Лубінець, Офіс Омбудсмана стане ініціатором здійснення робочої групи за участі всіх відповідальних державних відомств, аби закласти фундамент для розробки чи врегулювання чинних нормативно-правових актів, що стосуються проходження ВЛК, до викликів сьогодення.

Також буде вказано на необхідність ухвалення рішень щодо порядку використання електронної системи охорони здоров’я в роботі з військовослужбовцем, який проходить ВЛК; перегляду тарифу на оплату медогляду комісією ВЛК; здійснення навчання чи проходження тренінгів цивільних фахівців, які залучені до роботи ВЛК; приведення приміщень ВЛК до належного рівня з урахуванням фактори безбар'єрності та доступності, та ін.

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