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  1. В Украине

В Украине проверили 100% военно-врачебных комиссий – Лубинец

10:50, 20 октября 2023
В Офисе Омбудсмана после совершенных визитов и обработанных обращений, выявили и подтвердили ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека.
В Украине проверили 100% военно-врачебных комиссий – Лубинец
Изображение: depositphotos.com
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Офис Омбудсмана провел мониторинг 100% военно-врачебных комиссий. Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека рассказал, что к нему регулярно обращались заявители, отмечавшие более десятка возмутительных нарушений прав, связанных с работой ВВК. Так, с начала 2023 года поступило 1 093 обращения.

Поэтому мониторинг, начавшийся еще с 2022 года, продолжился и в 2023 году. В августе Офис Омбудсмана зафиксировал положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако выявил и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, влияющие на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных, отметили в Офисе.

Работу по мониторингу деятельности ВВК организовали по двум направлениям:

1) ВВК территориальных центров комплектования;

2) Госпитальные гарнизонные ВВК и ВВК гражданских лечебных учреждений.

Работники Офиса Омбудсмана провели 833 выездных и безвыездных (документальных) мониторингов, что составляет 100%. Охвачены все области, в том числе – прифронтовые. Осуществлен мониторинг работы 445 ВВК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных ВВК, комиссий в гражданских лечебных учреждений.

«Итак, после совершенных визитов и обработанных обращений, выявили и подтвердили ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека», - отметили в Офисе.

Отдельные из них:

▪️ отсутствие единого реестра военнообязанных с соответствующим наполнением по истории болезни,

▪️ формальность в прохождении ВВК («Жалобы есть? Нет? Пригоден!»),

▪️ коррупционная составляющая,

▪️ несоблюдение электронной очереди,

▪️ невыполнение требования Постановления КМУ от 18.04.2023 №343 о приобщении к осуществлению медосмотров гражданских учреждений здравоохранения и т.д.

Как сообщил Дмитрий Лубинец, Офис Омбудсмана станет инициатором осуществления рабочей группы с участием всех ответственных государственных ведомств, чтобы заложить фундамент для разработки или урегулирования действующих нормативно-правовых актов, касающихся прохождения ВВК, к сегодняшним вызовам.

Также будет указано на необходимость принятия решений о порядке использования электронной системы здравоохранения в работе с военнослужащим, который проходит ВВК; пересмотра тарифа на оплату медосмотра комиссией ВВК; осуществление обучения или прохождения тренингов гражданских специалистов, вовлеченных в работу ВВК; приведение помещений ВВК к надлежащему уровню с учетом факторов безбарьерности и доступности и т.д.

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