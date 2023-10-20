Являются ли публичной информацией документы, находящиеся на хранении в архивных учреждениях: разъяснение

В Минюсте отметили, что если запрос касается информации, содержащейся в архивных документах, то он рассматривается как обращение граждан.

Министерство юстиции Украины объяснило, являются ли публичной информацией документы, находящиеся на хранении в архивных учреждениях.

Публичная информация – это отраженная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, полученная или созданная в процессе исполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или находящаяся во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных настоящим Законом.

Частью пятой статьи 22 Закона Украины «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» определено, что в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» доступ осуществляется только к информации, которой владеют архивные учреждения и не содержится в архивных документах.

Следовательно, если запрос касается информации, содержащейся в архивных документах, то он рассматривается как обращение граждан.

Ранее сообщалось, что внесены изменения в Правила работы архивных учреждений по декоммунизации учета архивных документов.

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