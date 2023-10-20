Германия готовит экстренную помощь Сектору Газа на сумму 50 млн евро

Средства будут направлены палестинцам, пострадавшим в результате нападения ХАМАС.

Источник фото: apostrophe.ua

Германия планирует предоставить экстренную финансовую помощь в размере 50 миллионов евро международным организациям для поддержки палестинского населения, пострадавшего в результате нападения группы ХАМАС. Эту инициативу объявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в столицу Иордании, Аммана, - пишет Welt.

Германия планирует направить эти средства в международные организации, в частности Всемирной продовольственной программы, Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, а также Палестинского агентства ООН по оказанию помощи (БАПОР).

Бербок указала, что эта помощь предназначена для "палестинцев, которые также стали жертвами террористической атаки ХАМАС". Она отметила важность улучшения системы здравоохранения в секторе Газа и выразила намерение направлять медицинские бригады в этот регион и обеспечивать возможности для лечения раненых, в частности, детей с тяжёлыми ранениями.

Кроме того, министры иностранных дел Германии и Иордании призвали к переговорам между сектором Газа и Израилем и выразили готовность прилагать усилия для предотвращения дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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