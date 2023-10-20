Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС утвердила новый Регламент: председателя и заместителя председателя ВККС теперь можно отозвать с должностей

Пока неизвестно, введет ли у себя такую же инициативу Высший совет правосудия.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

Депутаты освободили Кабмин и некоторые другие органы от обязанности зарегистрироваться в Электронном суде

Органы власти, не являющиеся юридическими лицами, не должны регистрировать Электронные кабинеты в ЕСИТС и указывать идентификационный код в процессуальных документах, - парламент принял закон.

Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября

Уже скоро Высший совет правосудия сможет начать рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Верховный Суд сделал вывод о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования

Норма УПК о закрытии уголовного производства в случае, если после уведомления лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, применяется к уголовным производствам, внесенным в ЕРДР с 16 марта 2018 года.

  1. В мире

США провели испытания по обнаружению ядерных взрывов в других странах

10:14, 20 октября 2023
Испытания прошли сразу после отмены Россией запрета на испытания атомного оружия.
США провели испытания по обнаружению ядерных взрывов в других странах
Источник фото: Wikimedia Commons
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Соединенные Штаты Америки провели эксперимент со взрывчатым веществом на ядерном испытательном полигоне в Неваде всего несколько часов после того, как россия отменила запрет на испытания атомного оружия. События вызывают серьезные опасения относительно возможной новой гонки оружия между двумя ведущими ядерными державами мира. Об этом сообщает BNN Bloomberg.

Министерство энергетики США, которое отвечает за управление запасами более чем 5000 ядерных вооруженных голов, заявило, что эксперимент в южной части Невады был проведен с использованием химикатов и радиоизотопов для «проверки новых прогнозных моделей взрыва», которые могут помочь в обнаружении ядерных взрывов в других странах.

Испытание состоялось вскоре после того, как россия объявила, что больше не будет придерживаться Договора о всеобъемлющем запрете испытаний, который запрещает ядерные взрывы. Договор так и не вступил в юридическую силу, хотя и россия, и США придерживаются его норм после окончания холодной войны.

Аналитики выражают обеспокоенность тем, что подобные шаги, такие как эксперимент Национального управления ядерной безопасности на этой неделе, могут быть неправильно интерпретированы и привести к дальнейшей эскалации конфликта, особенно учитывая глубокий уровень вражды между США и Россией, которая обострилась в результате войны в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду