Испытания прошли сразу после отмены Россией запрета на испытания атомного оружия.

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Соединенные Штаты Америки провели эксперимент со взрывчатым веществом на ядерном испытательном полигоне в Неваде всего несколько часов после того, как россия отменила запрет на испытания атомного оружия. События вызывают серьезные опасения относительно возможной новой гонки оружия между двумя ведущими ядерными державами мира. Об этом сообщает BNN Bloomberg.

Министерство энергетики США, которое отвечает за управление запасами более чем 5000 ядерных вооруженных голов, заявило, что эксперимент в южной части Невады был проведен с использованием химикатов и радиоизотопов для «проверки новых прогнозных моделей взрыва», которые могут помочь в обнаружении ядерных взрывов в других странах.

Испытание состоялось вскоре после того, как россия объявила, что больше не будет придерживаться Договора о всеобъемлющем запрете испытаний, который запрещает ядерные взрывы. Договор так и не вступил в юридическую силу, хотя и россия, и США придерживаются его норм после окончания холодной войны.

Аналитики выражают обеспокоенность тем, что подобные шаги, такие как эксперимент Национального управления ядерной безопасности на этой неделе, могут быть неправильно интерпретированы и привести к дальнейшей эскалации конфликта, особенно учитывая глубокий уровень вражды между США и Россией, которая обострилась в результате войны в Украине.

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