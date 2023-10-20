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  1. В Украине

В Украине разоблачили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями

11:09, 20 октября 2023
Только за 2023 год проверили более 9 тысяч фактов перемещения гуманитарной помощи в 200 воинских частей.
В Украине разоблачили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями
Источник фото: voladm.gov.ua
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Государственная таможенная служба Украины, в сотрудничестве с Министерством обороны раскрыла более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями, – сообщила пресс-служба ведомства.

В течение первых девяти месяцев 2023 года было проверено более 9 тысяч фактов перемещения гуманитарной помощи в 200 воинских частей. В то же время выявлено более 3 тысяч случаев, когда получение помощи военными частями не было подтверждено.

С целью прекращения этих нарушений таможенного законодательства и привлечения виновных лиц к ответственности было направлено 387 сообщений о противоправных действиях, которые могут быть рассмотрены как преступления, а также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил. В большинстве случаев предметом правонарушений были товары гуманитарной помощи.

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