В Украине разоблачили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями

Только за 2023 год проверили более 9 тысяч фактов перемещения гуманитарной помощи в 200 воинских частей.

Источник фото: voladm.gov.ua

Государственная таможенная служба Украины, в сотрудничестве с Министерством обороны раскрыла более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями, – сообщила пресс-служба ведомства.

В течение первых девяти месяцев 2023 года было проверено более 9 тысяч фактов перемещения гуманитарной помощи в 200 воинских частей. В то же время выявлено более 3 тысяч случаев, когда получение помощи военными частями не было подтверждено.

С целью прекращения этих нарушений таможенного законодательства и привлечения виновных лиц к ответственности было направлено 387 сообщений о противоправных действиях, которые могут быть рассмотрены как преступления, а также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил. В большинстве случаев предметом правонарушений были товары гуманитарной помощи.

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