В Україні викрили понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами

Лише за 2023 рік перевірили понад 9 тисяч фактів переміщення гуманітарної допомоги до 200 військових частин.

Джерело фото: voladm.gov.ua

Державна митна служба України, у співпраці з Міністерством оборони розкрила понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами, – повідомила пресслужба відомства.

Протягом перших дев'яти місяців 2023 року було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення гуманітарної допомоги до 200 військових частин. Водночас виявлено понад 3 тисячі випадків, коли отримання допомоги військовими частинами не було підтверджено.

З метою припинення цих порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до відповідальності було надіслано 387 повідомлень про протиправні дії, що можуть бути розглянуті як злочини, а також складено 320 протоколів про порушення митних правил. У більшості випадків предметом правопорушень були товари гуманітарної допомоги.

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