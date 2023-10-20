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ВККС утвердила новый Регламент: председателя и заместителя председателя ВККС теперь можно отозвать с должностей

Пока неизвестно, введет ли у себя такую же инициативу Высший совет правосудия.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

Депутаты освободили Кабмин и некоторые другие органы от обязанности зарегистрироваться в Электронном суде

Органы власти, не являющиеся юридическими лицами, не должны регистрировать Электронные кабинеты в ЕСИТС и указывать идентификационный код в процессуальных документах, - парламент принял закон.

Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября

Уже скоро Высший совет правосудия сможет начать рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Верховный Суд сделал вывод о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования

Норма УПК о закрытии уголовного производства в случае, если после уведомления лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, применяется к уголовным производствам, внесенным в ЕРДР с 16 марта 2018 года.

  1. В мире

Байден запросил Конгресс выделить $60 млрд на поддержку Украины и $14 млрд для Израиля

09:37, 20 октября 2023
Байден просит Конгресс выделить больше средств для Украины и Израиля ради национальной безопасности.
Байден запросил Конгресс выделить $60 млрд на поддержку Украины и $14 млрд для Израиля
Источник фото: U.S. Embassy in Ukraine
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Президент США Джо Байден будет просить у Конгресса средства на помощь Украине и Израилю. По данным Reuters, источники, близкие к планам президента, отмечают, что сумма составит 60 миллиардов долларов для Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля. Об этом лидер Соединенных Штатов сообщил в своем обращении.

Президент Байден считает эти расходы "разумными инвестициями", которые приведут к укреплению американской безопасности на несколько поколений вперед. В своем обращении к гражданам, он заявил о своем намерении подать срочный запрос в Конгресс для обеспечения финансирования американской национальной безопасности.

Половина из выделенной суммы для Украины будет использована на замену и модернизацию арсенала оружия Соединенных Штатов, оказывая дополнительную поддержку Украине в ее усилиях укрепления обороноспособности.

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