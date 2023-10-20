Байден запросил Конгресс выделить $60 млрд на поддержку Украины и $14 млрд для Израиля

Байден просит Конгресс выделить больше средств для Украины и Израиля ради национальной безопасности.

Источник фото: U.S. Embassy in Ukraine

Президент США Джо Байден будет просить у Конгресса средства на помощь Украине и Израилю. По данным Reuters, источники, близкие к планам президента, отмечают, что сумма составит 60 миллиардов долларов для Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля. Об этом лидер Соединенных Штатов сообщил в своем обращении.

Президент Байден считает эти расходы "разумными инвестициями", которые приведут к укреплению американской безопасности на несколько поколений вперед. В своем обращении к гражданам, он заявил о своем намерении подать срочный запрос в Конгресс для обеспечения финансирования американской национальной безопасности.

Половина из выделенной суммы для Украины будет использована на замену и модернизацию арсенала оружия Соединенных Штатов, оказывая дополнительную поддержку Украине в ее усилиях укрепления обороноспособности.

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