Рада приняла Закон, который уточняет обязанности участников судебного дела

Регистрация электронного кабинета касается только тех органов государственной власти, которые имеют официальный статус юридических лиц.

19 октября 2023 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения обязанностей участников судебного дела» (№ 10087-1) во втором чтении и в целом.

Согласно принятому Закону, внесенные изменения касаются Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины. Они определяют, что обязанность регистрации электронного кабинета касается только тех органов государственной власти и других государственных органов, которые имеют официальный статус юридических лиц по законодательству Украины. Это требование также распространяется на юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законами Украины.

Закон также устанавливает, что если согласно требованиям процессуальных кодексов нужно указывать идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер и серию паспорта для физических лиц - граждан Украины, участнику дела, который является представителем органа государственной власти или другого государственного органа, который не имеет статуса юридического лица согласно законам Украины, не нужно предоставлять такие сведения о себе.

Закон также предусматривает возможность получения бумажных копий судебных документов, включая случаи отключения от электросети суда и других обстоятельств, которые затрудняют работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

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