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Рада приняла Закон, который уточняет обязанности участников судебного дела

10:32, 20 октября 2023
Регистрация электронного кабинета касается только тех органов государственной власти, которые имеют официальный статус юридических лиц.
Рада приняла Закон, который уточняет обязанности участников судебного дела
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19 октября 2023 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения обязанностей участников судебного дела» (№ 10087-1) во втором чтении и в целом.

Согласно принятому Закону, внесенные изменения касаются Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины. Они определяют, что обязанность регистрации электронного кабинета касается только тех органов государственной власти и других государственных органов, которые имеют официальный статус юридических лиц по законодательству Украины. Это требование также распространяется на юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законами Украины.

Закон также устанавливает, что если согласно требованиям процессуальных кодексов нужно указывать идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер и серию паспорта для физических лиц - граждан Украины, участнику дела, который является представителем органа государственной власти или другого государственного органа, который не имеет статуса юридического лица согласно законам Украины, не нужно предоставлять такие сведения о себе.

Закон также предусматривает возможность получения бумажных копий судебных документов, включая случаи отключения от электросети суда и других обстоятельств, которые затрудняют работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

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