Байден заявил о необходимости финансовой поддержки Соединенных Штатов во внешних войнах в Украине и Израиле.

Источник фото: GETTY IMAGES

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал американцев поддержать США в двух важных войнах в Израиле и Украине, называя этот момент "точкой перелома" в истории. Он выступил с призывом необходимости финансовой поддержки Соединенных Штатов во внешних конфликтах, которые могут столкнуться с оппозицией в Конгрессе из-за отсутствия спикера Палаты представителей для принятия закона в установленный срок, - сообщает CNN.

Байден сравнил события в Израиле в этом месяце с почти 20-месячной войной в Украине. Он обвинил ХАМАС и диктатора россии владимира путина в попытке "полностью уничтожить соседнюю демократию", подчеркивая, что эти конфликты представляют разные угрозы.

Президент призвал к поддержке обеих войн в Израиле и Украине, определив их как "жизненно важные для национальной безопасности Америки". Он также предупредил о наблюдении и конкуренции со стороны противников и конкурентов США.

Байден выступил против исламофобии и антисемитизма, которые растут в последние дни, выражая сочувствие к людям, которые обеспокоены этими явлениями. Он подчеркнул важность включения всех американцев, независимо от их веры.

Кроме того, Байден пообещал вернуть американских заложников домой и поддержал идею "двух государств" в контексте конфликта между Израилем и палестинцами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.