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  1. У світі

Байден назвав «точкою перелому» війни в Україні та Ізраїлі

08:59, 20 жовтня 2023
Байден заявив про необхідність фінансової підтримки Сполучених Штатів в зовнішніх у війнах в Україні та Ізраїлі.
Байден назвав «точкою перелому» війни в Україні та Ізраїлі
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав американців підтримати США у двох важливих війнах в Ізраїлі та Україні, називаючи цей момент «точкою перелому» в історії. Він виступив із закликом необхідності фінансової підтримки Сполучених Штатів в зовнішніх конфліктах, які можуть зіткнутися з опозицією в Конгресі через відсутність спікера Палати представників для прийняття закону в установлений строк, – повідомляє CNN.

Байден порівняв події в Ізраїлі цього місяця з майже 20-місячною війною в Україні. Він обвинуватив ХАМАС і диктатора росії володимира путіна у спробі «повністю знищити сусідню демократію», наголошуючи, що ці конфлікти представляють різні загрози.

Президент закликав до підтримки обох війн в Ізраїлі та Україні, визначивши їх як «життєво важливі для національної безпеки Америки». Він також попередив про спостереження та конкуренцію зі сторони супротивників та конкурентів США.

Байден виступив проти ісламофобії та антисемітизму, які зростають в останні дні, виражаючи співчуття до людей, які стурбовані цими явищами. Він підкреслив важливість включення всіх американців, незалежно від їх віри.

Крім того, Байден поообіцяв повернути американських заручників додому та підтримав ідею «двох держав» в контексті конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

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