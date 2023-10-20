Юрист Трампа Сідні Пауелл визнала себе винною у шести злочинах

Сідні Пауелл дала згоду на співпрацю зі слідством на майбутніх судах своїх співобвинувачених.

Юрист Сідні Пауелл визнала свою провину у втручанні у виборчий процес. Таким чином, вона хотіла вплинути на результати голосування на користь тодішнього президента США Дональда Трампа, – повідомляє AP.

Пауелл, яку разом із Трампом та ще 17 особами звинуватили в порушенні закону штату про боротьбу з рекетом, визнала свою провину за день до того, як мав початися вибір присяжних у судовому процесі. Вона визнала себе винною у шести злочинах, зокрема у змові з метою навмисного втручання у виконання виборчих обов'язків.

Тепер вона відбуватиме шість років випробувального терміну, та буде оштрафована на 6000 доларів. Крім того, Пауелл має написати листа з вибаченнями перед Грузією та її жителями.

Вона також підписала заяву, якою погодилася свідчити правдиво проти своїх співобвинувачених на майбутніх судах.

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