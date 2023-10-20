На Одещині «отруйний» нетверезий покусав правоохоронця

Втихомирювання нетверезого неадеквата завершилося покусаним поліцейським та порваними зубами штанами.

В селі Троїцьке Одеської області поліція приїхала вгамовувати нетверезого 36-річного місцевого жителя, який прийшов у будівлю сільради та нецензурно лаявся, – пишуть місцеві телеграм-канали.

Чоловік перебрав із алкоголем. Його намагалися вгамувати поліцейські. Але він покусав правоохоронця і кричав, що він «отруйний».

«Під час затримання чоловік впав на землю, почав кусатися і заявив, що отруйний. При спробі затримати неадеквата, поліціянт отримав сильний укус у ногу та порвані штани. Чи подіяла отрута — невідомо», – пише Police Control Ukraine.

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