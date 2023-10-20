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ВККС затвердила новий Регламент: голову та заступника голови ВККС тепер можна відкликати з посад

08:10, 20 жовтня 2023
Наразі невідомо, чи запровадить у себе таку ж ініціативу Вища рада правосуддя.
ВККС затвердила новий Регламент: голову та заступника голови ВККС тепер можна відкликати з посад
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 жовтня 2023 року затвердила Регламент у новій редакції.

Відповідно до нової редакції Регламенту Комісії, тепер з’явилася можливість відкликання з посад більшістю голосів членів ВККС осіб, що займають ключові адміністративні посади в Комісії.

Мова йде про посади голови ВККС, заступника голови ВККС та секретарів палат Комісії.

Дострокове відкликання з адміністративних посад тепер можливе, якщо керівництво Комісії незадовільно виконує свої обов'язки, самоусувається від організації роботи Комісії, допускає некоректну та неетичну поведінку або діє всупереч вимог законодавства.

Для відкликання з адміністративних посад, ініціативна група членів Комісії (не менше 1/3 складу) має підготувати вмотивоване подання.

Після цього організаційний комітет з не менш ніж 6 членів ВККС забезпечує проведення засідання Комісії у пленарному складі з питань відкликання голови Комісії, заступника голови Комісії або секретарів палат ВККС.

У підсумку, як зазначено у Регламенті, власне й відбувається процедура таємного голосування за відкликання з посади.

За даними джерел «Судово-юридичної газети» за відповідну редакцію Регламенту проголосували 9 членів ВККС, тоді як проти проголосували 5 членів Комісії. Цікаво, що за даними видання, голова ВККС Роман Ігнатов та заступник голови ВККС Руслан Сидорович проголосували проти зазначених змін.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», питання прийняття нового Регламенту викликало бурхливу дискусію серед членів ВККС и певний час розгляд нової редакції Регламенту був фактично неможливим через позицію частини членів ВККС.

Також, цікаво, чи запровадить тепер аналогічні зміни у своєму Регламенті Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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