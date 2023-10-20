WhatsApp дозволить відкривати два облікові записи одночасно

Нова функція стане доступна користувачам смартфонів з декількома SIM-картами.

Джерело фото: Infobae

Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг анонсував додавання нової функції у WhatsApp, яка дозволяє користувачам одночасно використовувати два облікові записи на одному пристрої, – повідомляє The Verge.

Для того щоб додати другий обліковий запис, користувач повинен мати власний номер телефону і відповідну SIM-карту. Ця функція підтримується на тих пристроях, які підтримують декілька SIM-карт або використовують eSIM.

В налаштуваннях WhatsApp користувачу потрібно натиснути на стрілку поруч з ім'ям користувача і вибрати «Додати обліковий запис».

Крім того, ця нова функція дозволяє користувачам налаштовувати конфіденційність і повідомлення окремо для кожного облікового запису.

Після налаштувань, месенджер буде працювати з обома обліковими записами, і це можливо без необхідності використовувати другий пристрій або SIM-карту. Це підтвердила представниця WhatsApp Еллі Хітрік.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.