У Києві викрили торговців російським тютюном

В ході обшуків вилучено товару на понад два мільйони гривень.

Джерело фото: esbu.gov.ua

У Києві викрили мережу незаконного збуту підакцизних товарів – тютюну для кальянів та електронних сигарет, включаючи товари російського виробництва, – повідомили в БЕБ.

За даними розслідування, група осіб здійснювала торгівлю електронними сигаретами та тютюном для кальяну без належних марок акцизного податку, медичних попереджень та українськомовного маркування. Цю діяльність ведено було через два різних інтернет-сайти та реальні магазини, розташовані в центральній частині Києва. Товар реалізувався виключно за готівку без видачі будь-яких чеків.

Під час обшуків на торгових точках та місцях самовивозу товару, проведених детективами Бюро економічної безпеки, було знайдено та вилучено понад 8 тисяч пачок тютюну для кальянів, частина з яких була вироблена на території російської федерації. Також було вилучено понад 700 електронних сигарет.

Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів оцінюється на понад 2 мільйони гривень.

Досудове розслідування у цій справі здійснюється за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Прокурори Київської міської прокуратури взяли на себе процесуальне керівництво у цій справі.

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