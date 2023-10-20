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  1. В Україні

У Києві викрили торговців російським тютюном

09:56, 20 жовтня 2023
В ході обшуків вилучено товару на понад два мільйони гривень.
У Києві викрили торговців російським тютюном
Джерело фото: esbu.gov.ua
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У Києві викрили мережу незаконного збуту підакцизних товарів – тютюну для кальянів та електронних сигарет, включаючи товари російського виробництва, – повідомили в БЕБ.

За даними розслідування, група осіб здійснювала торгівлю електронними сигаретами та тютюном для кальяну без належних марок акцизного податку, медичних попереджень та українськомовного маркування. Цю діяльність ведено було через два різних інтернет-сайти та реальні магазини, розташовані в центральній частині Києва. Товар реалізувався виключно за готівку без видачі будь-яких чеків.

Під час обшуків на торгових точках та місцях самовивозу товару, проведених детективами Бюро економічної безпеки, було знайдено та вилучено понад 8 тисяч пачок тютюну для кальянів, частина з яких була вироблена на території російської федерації. Також було вилучено понад 700 електронних сигарет.

Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів оцінюється на понад 2 мільйони гривень.

Досудове розслідування у цій справі здійснюється за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Прокурори Київської міської прокуратури взяли на себе процесуальне керівництво у цій справі.

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