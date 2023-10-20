В Киеве разоблачили торговцев российским табаком

В ходе обысков изъято товара на более чем два миллиона гривен.

Источник фото: esbu.gov.ua

В Киеве разоблачили сеть незаконного сбыта подакцизных товаров – табака для кальянов и электронных сигарет, включая товары российского производства, – сообщили в БЭБ.

По данным расследования, группа лиц осуществляла торговлю электронными сигаретами и табаком для кальяна без надлежащих марок акцизного налога, медицинских предупреждений и украиноязычной маркировки. Эта деятельность велась через два разных интернет-сайта и реальные магазины, расположенные в центральной части Киева. Товар реализовывался исключительно за наличные без выдачи каких-либо чеков.

Во время обысков на торговых точках и местах самовывоза товара, проведенных детективами Бюро экономической безопасности, было найдено и изъято более 8 тысяч пачек табака для кальянов, часть из которых была произведена на территории российской федерации. Также было изъято более 700 электронных сигарет.

Общая ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров оценивается более чем в 2 миллиона гривен.

Досудебное расследование по этому делу осуществляется по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры Киевской городской прокуратуры взяли на себя процессуальное руководство по этому делу.

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