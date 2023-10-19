Избран глава Департамента предотвращения и противодействия коррупции в КГГА

Кандидатуру должен утвердить городской голова КГГА.

По результатам конкурса новым главой Департамента предотвращения и противодействия коррупции в Киевской городской государственной администрации стал Олег Тимошенко. Перед назначением на эту должность, кандидатуру Тимошенко должен утвердить городской голова Виталий Кличко.

Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии и антикоррупционный активист Александр Леменов.

«Сегодня в финальной части заслушали презентации трех кандидатов – Максима Бахматова, Ивана Михайлова, Олега Тимошенко. После голосования определили победителя. Им стал Олег Тимошенко», – рассказал Леменов.

Леменов подчеркнул, что он лично голосовал как за Михайлова, так и за Тимошенко, поскольку оба кандидата имеют разный профессиональный опыт и могут взаимодополнять друг друга в департаменте. Кроме того, комиссия рекомендовала назначить Ивана Михайлова на должность одного из заместителей Олега Тимошенко, при условии утверждения его кандидатуры главой КГГА.

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