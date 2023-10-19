Украина начала переговоры с Францией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Стартовал первый раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Украинская сторона в четверг, 19 октября, начала первый раунд переговоров с Французской Республикой по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Украинскую переговорную команду возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, в составе которой также были заместитель главы Офиса Главы государства Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Сотрудничество с Францией в сферах безопасности, обороны и экономического развития приобретает особое значение для Украины, и трудно переоценить важность двусторонних переговоров по безопасности с этой страной, которая является основательницей Европейского Союза и членом НАТО. Эти переговоры будут способствовать приближению победы Украины и на пути ее европейской и евроатлантической интеграции.

Отмечается, что Франция поддерживает Украину во многих аспектах, включая поддержку в сфере безопасности, развитие военно-промышленного комплекса и экономическое восстановление. Введение мощных санкций и конфискация активов страны-агрессора является неотъемлемой частью усилий по сдерживанию агрессии.

Стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и координацию вопросов безопасности гарантий на будущее.

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