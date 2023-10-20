В Украине заработал официальный портал со всеми укрытиями

В Украине насчитывается более 61 тысячи укрытий гражданской защиты.

Источник фото: myvin.com.ua

В Украине запустили официальный веб-портал «Железное укрытие», который предоставляет информацию обо всех доступных гражданам объектах гражданской защиты в стране.

На этом веб-ресурсе граждане могут найти актуальную информацию о том, какие объекты уже отремонтированы, и какие еще будут восстановлены.

«Мы запускаем сегодня рабочий портал «Железное укрытие», на котором можно постоянно найти информацию о том, какие укрытия уже приведены в порядок, какие будут приведены», – сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время презентации.

На сегодняшний день в фонде защитных сооружений гражданской защиты Украины насчитывается 61 803 укрытия. В течение текущего года уже было отремонтировано 3,891 объект на общую сумму 5,2 миллиарда гривен. До конца этого года планируется завершить ремонтные работы в еще 2,956 укрытиях за 1,4 миллиарда гривен.

Портал доступен по ссылке.

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