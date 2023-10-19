Соратник Трампа снял свою кандидатуру на должность спикера палаты представителей США

Антиукраинский кандидат из-за недостаточной поддержки голосов решил отказаться от должности спикера палаты представителей США.

Источник фото: BBC

Соратник экс-президента США Дональда Трампа и известный противник помощи Украине Джим Джордан в четверг, 19 октября, принял решение отказаться от соревнований за пост спикера палаты представителей Соединенных Штатов, – сообщает The Washington Рost.

Депутат Джим Джордан, представляя республиканскую партию от штата Огайо, решил не запрашивать дополнительного голосования за пост спикера и поддержал предоставление дополнительных полномочий временному спикеру Патрику МакГенри, который представляет республиканскую партию от штата Северная Каролина.

После двух туров голосования внутренней группы республиканцев стало очевидным, что Джордан не имеет достаточной поддержки для того, чтобы баллотироваться на должность спикера. Это решение привело к остановке работы Палаты представителей США, и теперь законодатели могут рассматривать предложение о расширении полномочий временного спикера МакГенри.

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