Соратник Трампа зняв свою кандидатуру на посаду спікера палати представників США

Антиукраїнський кандидат за недостатньої підтримки голосів вирішив відмовитися від посади спікера палати представників США.

Джерело фото: BBC

Соратник екс-президента США Дональда Трампа та відомий противник допомоги Україні Джим Джордан в четвер, 19 жовтня, прийняв рішення відмовитися від змагань за посаду спікера палати представників Сполучених Штатів, – повідомляє The Washington Рost.

Депутат Джим Джордан, представляючи республіканську партію від штату Огайо, вирішив не запрошувати додаткового голосування за посаду спікера та підтримав надання додаткових повноважень тимчасовому спікеру Патріку МакГенрі, який представляє республіканську партію від штату Північна Кароліна.

Після двох турів голосування внутрішньої групи республіканців стало очевидним, що Джордан не має достатньої підтримки для того, щоб балотуватися на посаду спікера. Це рішення призвело до зупинки роботи Палати представників США, і тепер законодавці можуть розглядати пропозицію про розширення повноважень тимчасового спікера МакГенрі.

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