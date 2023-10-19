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Вища рада правосуддя обрала секретарів своїх дисциплінарних палат

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На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір

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  1. У світі

Соратник Трампа зняв свою кандидатуру на посаду спікера палати представників США

20:10, 19 жовтня 2023
Антиукраїнський кандидат за недостатньої підтримки голосів вирішив відмовитися від посади спікера палати представників США.
Соратник Трампа зняв свою кандидатуру на посаду спікера палати представників США
Джерело фото: BBC
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Соратник екс-президента США Дональда Трампа та відомий противник допомоги Україні Джим Джордан в четвер, 19 жовтня, прийняв рішення відмовитися від змагань за посаду спікера палати представників Сполучених Штатів, – повідомляє The Washington Рost.

Депутат Джим Джордан, представляючи республіканську партію від штату Огайо, вирішив не запрошувати додаткового голосування за посаду спікера та підтримав надання додаткових повноважень тимчасовому спікеру Патріку МакГенрі, який представляє республіканську партію від штату Північна Кароліна.

Після двох турів голосування внутрішньої групи республіканців стало очевидним, що Джордан не має достатньої підтримки для того, щоб балотуватися на посаду спікера. Це рішення призвело до зупинки роботи Палати представників США, і тепер законодавці можуть розглядати пропозицію про розширення повноважень тимчасового спікера МакГенрі.

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