Ілларіон Павлюк очолить управління роботи зі ЗМІ в Міноборони

В Україні призначили начальника Управління преси та інформації Міноборони – колишнього військового ЗСУ.

Джерело фото: tyzhden.ua

Письменник, журналіст та військовослужбовець Головного управління розвідки Ілларіон Павлюк призначений новим начальником Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

Про своє призначення на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, де висловив вдячність міністру оборони за довіру.

«Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду!», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

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