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Берлін поки не постачатиме Україні ракети Taurus – посол Німеччини

19:25, 19 жовтня 2023
Німеччина готує новий пакет допомоги для України на понад 1 мільярд доларів, проте ракет Taurus поки не буде.
Берлін поки не постачатиме Україні ракети Taurus – посол Німеччини
Джерело фото: insightnews.media
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Німецький уряд прийняв рішення не постачати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю «Європейській правді», підкресливши, що про рішення було детально сповіщено українську сторону.

«Зараз не буде поставок ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це - все, що я можу сказати публічно з цього приводу», – сказав дипломат.

У той же час Мартін Єгер відзначив, що Німеччина готує для України новий пакет допомоги на суму один мільярд євро, який включатиме «дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону».

Посол також зазначив, що нещодавно стало відомо про підготовку нового пакета допомоги для України від Німеччини на суму понад 1 мільярд доларів. Цей пакет міститиме важливі компоненти для підвищення протиповітряної оборони України.

За його словами, наразі Німеччина є однією з провідних країн, яка інвестує у протиповітряну оборону України, за винятком, можливо, США.

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