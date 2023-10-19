Берлин пока не будет поставлять Украине ракеты Taurus – посол Германии

Германия готовит новый пакет помощи для Украины на более 1 миллиарда долларов, однако ракет Taurus пока не будет.

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Немецкое правительство приняло решение не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью «Европейской правде», подчеркнув, что о решении было подробно извещено украинскую сторону.

«Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока что это - все, что я могу сказать публично по этому поводу», - сказал дипломат.

В то же время Мартин Егер отметил, что Германия готовит для Украины новый пакет помощи на сумму один миллиард евро, который будет включать «действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону».

Посол также отметил, что недавно стало известно о подготовке нового пакета помощи для Украины от Германии на сумму более 1 миллиарда долларов. Этот пакет будет содержать важные компоненты для повышения противовоздушной обороны Украины.

По его словам, сейчас Германия является одной из ведущих стран, которая инвестирует в противовоздушную оборону Украины, за исключением, возможно, США.

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