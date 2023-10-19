Илларион Павлюк возглавит управление работы со СМИ в Минобороны

Писатель, журналист и военнослужащий Главного управления разведки Илларион Павлюк назначен новым начальником Управления прессы и информации Министерства обороны Украины.
О своем назначении на своей странице в социальной сети Facebook, где выразил благодарность министру обороны за доверие.
«Принимаю новую должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!», - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Правительство уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.
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