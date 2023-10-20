Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для Дніпровського апеляційного суду хочуть знайти шість суддів

ВККС оголосила про тимчасове відрядження у Дніпровський апеляційний суд.

ВККС готується відновити конкурс на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Але ще необхідно завершити перевірку практичних завдань, виконаних кандидатами.

Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.

ВККС затвердила новий Регламент: голову та заступника голови ВККС тепер можна відкликати з посад

Наразі невідомо, чи запровадить у себе таку ж ініціативу Вища рада правосуддя.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

  1. В Україні

В Україні запрацював офіційний портал з усіма укриттями

16:28, 20 жовтня 2023
В Україні налічується понад 61 тисяча укриттів цивільного захисту.
В Україні запрацював офіційний портал з усіма укриттями
Джерело фото: myvin.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні запустили офіційний веб-портал «Залізне укриття», який надає інформацію про всі доступні громадянам об'єкти цивільного захисту у країні.

На цьому веб-ресурсі громадяни можуть знайти актуальну інформацію про те, які об'єкти вже відремонтовані, і які ще будуть відновлені.

«Ми запускаємо сьогодні робочий портал «Залізне укриття», на якому можна постійно знайти інформацію про те, які укриття вже приведено у порядок, які буде приведено», – повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час презентації.

На сьогоднішній день у фонді захисних споруд цивільного захисту України налічується 61 803 укриття. Протягом поточного року вже було відремонтовано 3,891 об'єкт за загальною сумою 5,2 мільярда гривень. До кінця цього року планується завершити ремонтні роботи в ще 2,956 укриттях за 1,4 мільярда гривень.

Портал доступний за посиланням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України