В Україні запрацював офіційний портал з усіма укриттями

В Україні налічується понад 61 тисяча укриттів цивільного захисту.

Джерело фото: myvin.com.ua

В Україні запустили офіційний веб-портал «Залізне укриття», який надає інформацію про всі доступні громадянам об'єкти цивільного захисту у країні.

На цьому веб-ресурсі громадяни можуть знайти актуальну інформацію про те, які об'єкти вже відремонтовані, і які ще будуть відновлені.

«Ми запускаємо сьогодні робочий портал «Залізне укриття», на якому можна постійно знайти інформацію про те, які укриття вже приведено у порядок, які буде приведено», – повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час презентації.

На сьогоднішній день у фонді захисних споруд цивільного захисту України налічується 61 803 укриття. Протягом поточного року вже було відремонтовано 3,891 об'єкт за загальною сумою 5,2 мільярда гривень. До кінця цього року планується завершити ремонтні роботи в ще 2,956 укриттях за 1,4 мільярда гривень.

Портал доступний за посиланням.

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