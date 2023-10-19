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  1. В Україні

Україна почала переговори з Францією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

21:22, 19 жовтня 2023
Стартував перший раунд переговорів з Францією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки України.
Україна почала переговори з Францією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки
Джерело фото: president.gov.ua
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Українська сторона у четвер, 19 жовтня, розпочала перший раунд переговорів з Французькою Республікою щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Українську переговорну команду очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, у складі якої також були заступник очільника Офісу Глави держави Роман Машовець та перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Співпраця з Францією у сферах безпеки, оборони та економічного розвитку набуває особливого значення для України, і важко переоцінити важливість двосторонніх безпекових переговорів із цією країною, яка є засновницею Європейського Союзу та членом НАТО. Ці переговори сприятимуть наближенню перемоги України і на шляху її європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що Франція підтримує Україну в багатьох аспектах, включаючи підтримку в сфері безпеки, розвиток військово-промислового комплексу та економічну відбудову. Запровадження потужних санкцій та конфіскація активів країни-агресора є невід'ємною частиною зусиль щодо стримування агресії.

Сторони узгодили план подальших двосторонніх переговорів та координацію питань безпекових гарантій на майбутнє.

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