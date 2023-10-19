Обрано очільника Департаменту запобігання і протидії корупції в КМДА

Кандидатуру має затвердити міський голова КМДА.

За результатами конкурсу новим головою Департаменту запобігання і протидії корупції в Київській міській державній адміністрації став Олег Тимошенко. Перед призначенням на цю посаду, кандидатуру Тимошенка має затвердити міський голова Віталій Кличко.

Про це повідомив голова конкурсної комісії та антикорупційний активіст Олександр Лємєнов.

«Сьогодні в фінальній частині заслухали презентації трьох кандидатів – Максима Бахматова, Івана Михайлова, Олега Тимошенка. Після голосування визначили переможця. Ним став Олег Тимошенко», – розповів Лємєнов.

Лємєнов підкреслив, що він особисто голосував як за Михайлова, так і за Тимошенка, оскільки обидва кандидати мають різний професійний досвід і можуть взаємодоповнювати один одного в департаменті. Крім того, комісія рекомендувала призначити Івана Михайлова на посаду одного із заступників Олега Тимошенка, за умови затвердження його кандидатури головою КМДА.

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