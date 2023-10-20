WhatsApp позволит открывать две учетные записи одновременно

Новая функция станет доступна пользователям смартфонов с несколькими SIM-картами.

Источник фото: Infobae

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг анонсировал добавление новой функции в WhatsApp, которая позволяет пользователям одновременно использовать две учетные записи на одном устройстве, – сообщает The Verge.

Для того чтобы добавить вторую учетную запись, пользователь должен иметь собственный номер телефона и соответствующую SIM-карту. Эта функция поддерживается на тех устройствах, которые поддерживают несколько SIM-карт или используют eSIM.

В настройках WhatsApp пользователю нужно нажать на стрелку рядом с именем пользователя и выбрать «Добавить учетную запись».

Кроме того, эта новая функция позволяет пользователям настраивать конфиденциальность и сообщения отдельно для каждой учетной записи.

После настроек, мессенджер будет работать с обеими учетными записями, и это возможно без необходимости использовать второе устройство или SIM-карту. Это подтвердила представительница WhatsApp Элли Хитрик.

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