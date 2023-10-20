ВККС утвердила новый Регламент: председателя и заместителя председателя ВККС теперь можно отозвать с должностей

Пока неизвестно, введет ли у себя такую же инициативу Высший совет правосудия.

Высшая квалификационная комиссия судей 19 октября 2023 года утвердила Регламент в новой редакции.

Согласно новой редакции Регламента Комиссии, теперь появилась возможность отзыва с должностей большинством голосов членов ВККС лиц, занимающих ключевые административные должности в Комиссии.

Речь идет о должностях главы ВККС, заместителя председателя ВККС и секретарей палат Комиссии.

Досрочный отзыв с административных должностей теперь возможен, если руководство Комиссии неудовлетворительно выполняет свои обязанности, самоустраняется от организации работы Комиссии, допускает некорректное и неэтичное поведение или действует вопреки требованиям законодательства.

Для отзыва с административных должностей инициативная группа членов Комиссии (не менее 1/3 состава) должна подготовить мотивированное представление.

После этого организационный комитет из не менее 6 членов ВККС обеспечивает проведение заседания Комиссии в пленарном составе по вопросам отзыва председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии или секретарей палат ВККС.

Затем, как отмечено в Регламенте, собственно и происходит процедура тайного голосования за отзыв с должности.

По данным источников «Судебно-юридической газеты», за соответствующую редакцию Регламента проголосовали 9 членов ВККС, тогда как против проголосовали 5 членов Комиссии. Интересно, что, по данным издания, председатель ВККС Роман Игнатов и заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович проголосовали против указанных изменений.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», вопрос принятия нового Регламента вызвал бурную дискуссию среди членов ВККС и некоторое время рассмотрение новой редакции Регламента было фактически невозможным из-за позиции части членов Комиссии.

Также интересно, введет ли теперь аналогичные изменения в своем Регламенте Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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