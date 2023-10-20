В Одесской области «ядовитый» нетрезвый покусал правоохранителя

Усмирение нетрезвого неадеквата завершилось покусанным полицейским и порванными зубами штанами.

В селе Троицкое Одесской области полиция приехала успокаивать нетрезвого 36-летнего местного жителя, который пришел в здание сельсовета и нецензурно ругался, – пишут местные телеграмм-каналы.

Мужчина перебрал с алкоголем. Его пытались успокоить полицейские. Но он покусал правоохранителя и кричал, что он «ядовитый».

«Во время задержания мужчина упал на землю, начал кусаться и заявил, что ядовитый. При попытке задержать неадеквата, полицейский получил сильный укус в ногу и порванные штаны. Подействовал ли яд – неизвестно», – пишет Police Control Ukraine.

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