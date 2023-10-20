Юрист Трампа Сидни Пауэлл признала себя виновной в шести преступлениях

Сидни Пауэлл дала согласие на сотрудничество со следствием на будущих судах своих сообвиняемых.

Юрист Сидни Пауэлл признала свою вину во вмешательстве в избирательный процесс. Таким образом, она хотела повлиять на результаты голосования в пользу тогдашнего президента США Дональда Трампа, – сообщает AP.

Пауэлл, которую вместе с Трампом и еще 17 лицами обвинили в нарушении закона штата о борьбе с рэкетом, признала свою вину за день до того, как должен был начаться выбор присяжных в судебном процессе. Она признала себя виновной в шести преступлениях, в том числе в сговоре с целью умышленного вмешательства в исполнение избирательных обязанностей.

Теперь она будет отбывать шесть лет испытательного срока, и будет оштрафована на 6000 долларов. Кроме того, Пауэлл должна написать письмо с извинениями перед Грузией и ее жителями.

Она также подписала заявление, которым согласилась свидетельствовать правдиво против своих сообвиняемых на будущих судах.

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