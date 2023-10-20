Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС утвердила новый Регламент: председателя и заместителя председателя ВККС теперь можно отозвать с должностей

Пока неизвестно, введет ли у себя такую же инициативу Высший совет правосудия.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

Депутаты освободили Кабмин и некоторые другие органы от обязанности зарегистрироваться в Электронном суде

Органы власти, не являющиеся юридическими лицами, не должны регистрировать Электронные кабинеты в ЕСИТС и указывать идентификационный код в процессуальных документах, - парламент принял закон.

Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября

Уже скоро Высший совет правосудия сможет начать рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Верховный Суд сделал вывод о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования

Норма УПК о закрытии уголовного производства в случае, если после уведомления лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, применяется к уголовным производствам, внесенным в ЕРДР с 16 марта 2018 года.

  1. В мире

Юрист Трампа Сидни Пауэлл признала себя виновной в шести преступлениях

09:18, 20 октября 2023
Сидни Пауэлл дала согласие на сотрудничество со следствием на будущих судах своих сообвиняемых.
Юрист Трампа Сидни Пауэлл признала себя виновной в шести преступлениях
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Юрист Сидни Пауэлл признала свою вину во вмешательстве в избирательный процесс. Таким образом, она хотела повлиять на результаты голосования в пользу тогдашнего президента США Дональда Трампа, – сообщает AP.

Пауэлл, которую вместе с Трампом и еще 17 лицами обвинили в нарушении закона штата о борьбе с рэкетом, признала свою вину за день до того, как должен был начаться выбор присяжных в судебном процессе. Она признала себя виновной в шести преступлениях, в том числе в сговоре с целью умышленного вмешательства в исполнение избирательных обязанностей.

Теперь она будет отбывать шесть лет испытательного срока, и будет оштрафована на 6000 долларов. Кроме того, Пауэлл должна написать письмо с извинениями перед Грузией и ее жителями.

Она также подписала заявление, которым согласилась свидетельствовать правдиво против своих сообвиняемых на будущих судах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду