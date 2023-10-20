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  1. У світі

США провели випробування з виявлення ядерних вибухів в інших країнах

10:14, 20 жовтня 2023
Випробування пройшли одразу після скасування росією заборони на випробування атомної зброї.
США провели випробування з виявлення ядерних вибухів в інших країнах
Джерело фото: Wikimedia Commons
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Сполучені Штати Америки провели експеримент із вибуховою речовиною на ядерному випробувальному полігоні в Неваді всього кілька годин після того, як росія скасувала заборону на випробування атомної зброї. Події викликають серйозні стурбування щодо можливої нової гонки зброї між двома провідними ядерними державами світу. Про це повідомляє BNN Bloomberg.

Міністерство енергетики США, яке відповідає за управління запасами більш ніж 5000 ядерних збройних голів, заявило, що експеримент в південній частині Невади був проведений з використанням хімікатів та радіоізотопів для «перевірки нових прогнозних моделей вибуху», які можуть допомогти у виявленні ядерних вибухів в інших країнах.

Випробування відбулося незабаром після того, як росія оголосила, що більше не буде дотримуватися Договору про всеосяжну заборону випробувань, який забороняє ядерні вибухи. Договір так і не набув юридичної сили, хоча і росія, і США дотримуються його норм після закінчення холодної війни.

Аналітики висловлюють стурбованість тим, що подібні кроки, такі як експеримент Національного управління ядерної безпеки цього тижня, можуть бути неправильно інтерпретовані та призвести до подальшої ескалації конфлікту, особливо з огляду на глибокий рівень ворожнечі між США та росією, яка загострилася внаслідок війни в Україні.

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