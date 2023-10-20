Німеччина готує екстрену допомогу Сектору Гази на суму 50 млн євро

Кошти будуть спрямовані палестинцям, які постраждали внаслідок нападу ХАМАС.

Джерело фото: apostrophe.ua

Німеччина планує надати екстрену фінансову допомогу у розмірі 50 мільйонів євро міжнародним організаціям для підтримки палестинського населення, яке постраждало внаслідок нападу групи ХАМАС. Цю ініціативу оголосила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до столиці Йорданії, Аммана, – пише Welt.

Німеччина планує спрямувати ці кошти до міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої продовольчої програми, Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а також Палестинської агенції ООН з надання допомоги (БАПОР).

Бербок вказала, що ця допомога призначена для «палестинців, які також стали жертвами терористичної атаки ХАМАС». Вона відзначила важливість покращення системи охорони здоров'я в секторі Газа та висловила намір направляти медичні бригади до цього регіону та забезпечувати можливості для лікування поранених, зокрема, дітей з важкими пораненнями.

Крім того, міністри закордонних справ Німеччини та Йорданії закликали до переговорів між сектором Газа та Ізраїлем і висловили готовність докладати зусиль для запобігання подальшому загостренню конфлікту на Близькому Сході.

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