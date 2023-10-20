Программное обеспечение ЕГР обновили: что изменилось

В ходе обновления была оптимизирована работа функционала программного обеспечения ЕГР и исправлены некоторые недостатки.

В пятницу, 20 октября, Государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Об этом сказано на официальном сайте НАИС.

В рамках проведенного обновления была оптимизирована работа функционала программного обеспечения ЕГР и исправлены некоторые недостатки, а именно:

- оптимизирована работа функционала «Незавершенные регистрационные действия», в том числе изъята из перечня для отображения архивных записей о резервировании наименования юридического лица;

- для регистрационных действий, проведение которых может быть на основании судебных решений, добавлены новые типы заявителей «Истец» и «Уполномоченное лицо истца»;

- обновлено название регистрационного действия из «Отмена регистрационного действия» на «Отмена/аннулирование регистрационного действия»;

- добавлено новое основание отказа в проведении регистрационного действия – «Установление факта применения санкций в соответствии с Законом Украины «О санкциях», которые делают невозможным проведение государственной регистрации»;

- добавлена техническая возможность использования трех различных типов кавычек в поле «Сокращенное наименование» при проведении изменений в сведения о юридическом лице, а именно: прямые кавычки (""), косые кавычки (“ ”), кавычки-елки (« »);

- усовершенствован функционал проверки тождества наименования при проведении изменений к сведениям о юридическом лице, а именно: проверка на тождество наименования не происходит, если внесенные изменения касались только полей «Сокращенное наименование», «Полное наименование на иностранном языке», «Сокращенное наименование на иностранном языке»;

- доработан функционал государственной регистрации создания ООО в автоматическом режиме в части возможности передачи атрибута «отчество» лица, которым подписана структура собственности, как необязательного для внесения в ЕГР;

- доработан функционал контроля об обязательности внесения данных о правопреемнике во время проведения регистрационного действия «Государственная регистрация прекращения юридического лица в результате его реорганизации» для типов реорганизации «разделение», «присоединение», «слияние»;

- обеспечено отображение данных об уполномоченном лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц в результатах бесплатного запроса на портале ЕГР;

- усовершенствован алгоритм работы механизма отмены запрета совершения регистрационных действий, а именно: при наличии нескольких запретов, внесенных различными регистрационными действиями, во время проведения регистрационного действия «Внесение решения об отмене запрета совершения регистрационных действий» – отменяются не все активные запреты, а исключительно те запреты, которые были внесены соответствующим регистрационным действием, в отношении которого производится отмена.

Кроме того, устранены следующие недостатки:

- недостаток функционала формирования выписки на портале ЕГР с использованием отметки «Точный поиск по наименованию ЮО»;

- недостаток с отражением в выписке из ЕГР и результатах бесплатного запроса на портале ЕГР некорректной даты записи о государственной регистрации для некоторых субъектов, в отношении которых в программном обеспечении ЕГР, которое действовало до 07 августа 2020 года, было проведено регистрационное действие с использованием особенностей функционала предварительного программного обеспечения;

- недостаток с неотражением на формах пересмотра субъекта в ЕГР архивных названий ОПФ;

- недостаток с отображением ошибки Cannot read properties of undefined (reading 'getControlValue')», а также перечня документов по предварительному регистрационному действию в случае проведения отказа.

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