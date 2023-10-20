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  1. У світі

Хорватія передала всі свої гелікоптери Mi-8 Україні – Остін

13:01, 20 жовтня 2023
Міністр оборони США подякував Хорватії за допомогу Україні.
Хорватія передала всі свої гелікоптери Mi-8 Україні – Остін
Джерело фото: Мілітарний
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Хорватія передала Україні усі свої гелікоптери Mi-8, – заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножич в Пентагоні. Остін висловив вдячність Хорватії за відданість наданню допомоги Україні та відзначив, що це демонструється через численні поставки військової техніки, зокрема гелікоптерів Mi-8.

Міністр оборони США також вказав на активну участь Хорватії у розгортанні бойових груп НАТО у Польщі, Литві та Угорщині, а також на їхню гуманітарну допомогу. Він підкреслив, що ці дії дійсно впливають на ситуацію в Україні та підтримують боротьбу за свободу.

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