Хорватія передала всі свої гелікоптери Mi-8 Україні – Остін

Міністр оборони США подякував Хорватії за допомогу Україні.

Джерело фото: Мілітарний

Хорватія передала Україні усі свої гелікоптери Mi-8, – заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножич в Пентагоні. Остін висловив вдячність Хорватії за відданість наданню допомоги Україні та відзначив, що це демонструється через численні поставки військової техніки, зокрема гелікоптерів Mi-8.

Міністр оборони США також вказав на активну участь Хорватії у розгортанні бойових груп НАТО у Польщі, Литві та Угорщині, а також на їхню гуманітарну допомогу. Він підкреслив, що ці дії дійсно впливають на ситуацію в Україні та підтримують боротьбу за свободу.

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