Європейські стандарти дисциплінарного провадження щодо судді – дослідження

Документ являє собою дослідження, проведене з метою посилення спроможності ВРП у здійсненні дисциплінарної функції.

В Україні презентували аналітичний звіт «Європейські стандарти дисциплінарного провадження щодо судді».

Документ являє собою дослідження, проведене з метою посилення спроможності Вищої ради правосуддя у здійсненні дисциплінарної функції. Так, звіт окреслює загальний порядок і основні особливості здійснення дисциплінарного провадження на прикладі таких країн, як Німеччина, Англія та Вельс, Швеція, Молдова, Нідерланди та Литва. Така вибірка дозволяє охопити найрізноманітніші підходи, які склалися при здійсненні дисциплінарних проваджень у Європі.

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