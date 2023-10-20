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Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.

ВККС затвердила новий Регламент: голову та заступника голови ВККС тепер можна відкликати з посад

Наразі невідомо, чи запровадить у себе таку ж ініціативу Вища рада правосуддя.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

Депутати звільнили Кабмін та деякі інші органи від обов’язку реєструватися в Електронному суді

Органи влади, які не є юридичними особами, не повинні реєструвати Електронні кабінети в ЄСІТС та вказувати ідентифікаційний код у процесуальних документах, - парламент ухвалив закон.

Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

  1. Суд інфо

Європейські стандарти дисциплінарного провадження щодо судді – дослідження

11:09, 20 жовтня 2023
Документ являє собою дослідження, проведене з метою посилення спроможності ВРП у здійсненні дисциплінарної функції.
Європейські стандарти дисциплінарного провадження щодо судді – дослідження
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В Україні презентували аналітичний звіт «Європейські стандарти дисциплінарного провадження щодо судді».

Документ являє собою дослідження, проведене з метою посилення спроможності Вищої ради правосуддя у здійсненні дисциплінарної функції. Так, звіт окреслює загальний порядок і основні особливості здійснення дисциплінарного провадження на прикладі таких країн, як Німеччина, Англія та Вельс, Швеція, Молдова, Нідерланди та Литва. Така вибірка дозволяє охопити найрізноманітніші підходи, які склалися при здійсненні дисциплінарних проваджень у Європі.

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