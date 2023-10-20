В Киевской области пассажирский поезд сбил 50-летнего мужчину

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В Глевахе в Киевской области мужчина попал под поезд на платформе железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сбил 50-летнего мужчину. Медики доставили его в отделение Васильковской больницы.

«По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших тяжкие телесные повреждения, следователи начали досудебное расследование (ч.2 ст. 276 УКУ)», - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в городе Буча Киевской области грузовой поезд сбил 36-летнего мужчину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.